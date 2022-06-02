Павел Малков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

2 июня врио Губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2022-2024 годов. Речь также шла о строительстве, реконструкции и модернизации значимых объектов в регионах за счет средств ФНБ. Поднимались вопросы освоения субъектами средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным был поставлен ряд задач.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что продолжается работа по развитию ипотечной системы, внесены важные изменения в федеральную программу льготной ипотеки. Появилась возможность использовать эти средства на возведение частных домов гражданам хозяйственным способом, чего раньше предусмотрено не было. Марат Хуснуллин подчеркнул, что это послужит дальнейшему росту в сфере индивидуального жилищного строительства. Зампред Правительства обратил внимание руководителей регионов на вопросы по обеспечению площадок ИЖС всей необходимой инженерной инфраструктурой и дорогами.В заседании от Рязанской области приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Евгений Беленецкий, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов.