Павел Малков представил парламентариям отчет о деятельности правительства региона в 2024 году

В понедельник, 24 марта, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы. Основным вопросом повестки дня стал отчет губернатора Павла Малкова о деятельности регионального правительства в минувшем году. К обсуждению были приглашены главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, сенаторы, руководители территориальных органов федеральных органов власти, члены правительства области, представители правоохранительных органов, общественных организаций, духовенства.

Глава региона, обращаясь к собравшимся, отметил, что в регионе идет непрерывная работа по всем направлениям. Область успешно развивается вместе со всей страной. Одним из самых эффективных механизмов для реализации масштабных проектов и инициатив являются национальные проекты. Рязанская область участвует в 13 проектах. Общее финансирование в прошлом году составило почти 19 млрд рублей.

– За этими цифрами – конкретные объекты, которые очень нужны нашим жителям. Буквально в каждой сфере есть существенные реальные результаты. Прошлый год был завершающим для первого пакета нацпроектов. Они заложили мощный фундамент. С этого года по инициативе Президента стартовали 19 новых по всем сферам: от экономики до экологии, – рассказал губернатор.

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Павел Малков сообщил, что в области устойчиво работает реальный сектор. Положительная динамика есть в промышленности, АПК, строительстве, торговле и других отраслях. Многие показатели существенно лучше, чем в среднем по стране. Валовый региональный продукт за прошлый год ожидается на уровне 103,1%. Темп роста в промышленности – почти 10%. Инвестиции за год составили 133 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года. Всего в регионе реализуется более 100 инвестпроектов на общую сумму около 310 млрд рублей.

По словам губернатора, в области многое делается для развития экспорта. В декабре прошлого года регион занял первое место в России по эффективности внедрения инструментов Регионального экспортного Стандарта. На сегодняшний день субъект торгует более чем со ста странами мира, география экспорта расширяется.

Глава региона подробно остановился на самых важных направлениях развития области, отметив достигнутые успехи и обозначив направления работы на перспективу. Так, за минувший год в области построен 41 социальный объект – это фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады, дома культуры. Создание комфортной инфраструктуры для жизни продолжится в 2025 году.

– В этом году вводим в эксплуатацию детский сад в Захарове, детскую школу искусств в Скопинском районе, школу в Сараях и ФОК у завода «Торфмаш» в Рязани. Завершим строительство школ в Касимове и в Рязани (микрорайон ЖК «Олимпийский»), а также двух детских садов в Рязани и Рыбном. Еще завершим строительство школы на 1100 мест в рязанском микрорайоне Семчино, – добавил Павел Малков. – Начнем строительство еще двух школ в Рязани: в микрорайоне Дашково-Песочня на 1650 мест и общеобразовательной школы № 28 на 1100 мест; и двух детских садов: на 224 места в Ряжске и на 100 мест в Александро-Невском. Планируем начать эти стройки в мае, а в июне приступим к строительству второй очереди школы в Дядькове на 1050 мест. В Михайлове в этом году начнем строить спортивный зал школы-интерната, в Скопинском районе – ледовую арену, в Сапожке – ФОК.

Говоря о ситуации в дорожном хозяйстве, губернатор подчеркнул, что за два года удалось привести в порядок проблемные участки самых оживленных трасс, мосты и значительную часть школьных маршрутов. В прошлом году было отремонтировано почти 137 км и реконструировано более 2 км дорог регионального и межмуниципального значения, построено более 80 км дорожного освещения. В Рязани завершилась реконструкция проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги.

– Теперь задача – не снижать планку. Планы по дорогам большие, расписано все на несколько лет вперед. Ключевой проект – строительство нового моста через Оку. Разработан проект, он прошел госэкспертизу, получили в бюджете первый транш. Общая стоимость почти 33 млрд рублей. В течение 10 дней заключим контракт, и начнется строительство самого моста. Кроме того, в этом году начинается строительство Южного обхода Рязани. Очень серьезный проект. Он позволит вывести из Рязани транзитный транспорт, а это не только сокращение пробок, но и улучшение экологии, – сообщил Павел Малков.

Одним из личных приоритетов в работе глава региона назвал развитие здравоохранения. Губернатор отметил, что в прошлом году в регионе добились исторического минимума по уровню младенческой смертности – 4 промилле, что во многом стало результатом серьезной работы по улучшению качества медицинской помощи, в том числе развитию системы родовспоможения. Также активно продолжалось в целом укрепление инфраструктуры, медучреждения оснащались современным оборудованием. В частности, построен 31 ФАП и 2 амбулатории, в Скопине открыт региональный сосудистый центр, выполнен капремонт 30 объектов здравоохранения, приведен в порядок госпиталь для ветеранов войн. Приобретено почти 300 единиц нового оборудования, 48 автомобилей. Заменено более 100 стоматологических установок.

– Мы задаем новые стандарты. Надо использовать все современные возможности, осваивать новые методы лечения. Все время двигаться вперед и развиваться. В медучреждениях должна быть чистота, комфорт и уют, вежливое отношение к пациентам, начиная с порога, – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что по итогам года Рязанская область названа в числе 18 регионов, где активно создают условия для повышения рождаемости. Работают все федеральные меры поддержки семей, дополнительно введены региональные. Создана сеть многофункциональных семейных центров. Внедрен региональный стандарт «Студенческая семья». Особое внимание уделяется многодетным семьям. В частности, в прошлом году единовременную выплату взамен земельного участка получили 254 семьи. По ряду мер поддержки отменен критерий нуждаемости. Регион один из первых ввел бесплатные парковки для многодетных родителей.

Заслушав доклад Павла Малкова, парламентарии задали главе региона интересующие их вопросы. Представители законодательного собрания отметили, что Рязанская область активно участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» и попросили губернатора подробно рассказать о созданном в регионе научно-технологическим центре «Аэрокосмическая инновационная долина».

– Проект запущен по поручению Президента. Сейчас наша долина – первая в стране по привлечению резидентов. За два года вовлечена 91 компания. По общему количеству резидентов мы сейчас уступаем только «Сириусу» и «Воробьевым горам», – рассказал Павел Малков. – Резиденты долины работают по очень важным направлениям: аэрокосмические технологии, биомедицинские технологии, электроника, радиотехника. В том числе разрабатываются дроны для сельского хозяйства, ведется работа над серийным производством беспилотного самолета вертикального взлета и посадки, разрабатываются системы противодействия БПЛА. Все это очень важно в современных условиях.

Парламентарии также подняли тему обновления муниципального транспорта и автопарка социальных учреждений. Глава региона заверил присутсвующих, что этот вопрос – один из приоритетных. За три года приобретено 92 больших автобуса и 30 троллейбусов. Еще 33 единицы транспорта с пробегом Рязанская область получила из Санкт-Петербурга. Павел Малков отметил, что в настоящее время муниципальный парк автобусов обновлен на 100%, для закрытия потребности в троллейбусах необходимо закупить еще 50 единиц.

– В этом году планируем купить 14 новых троллейбусов. Надеемся на помощь Санкт-Петербурга. Предварительно договорились о передаче около 20 машин, – сообщил губернатор. – Что касается транспорта в социальной сфере, в декабре мы передали 23 автомобиля в районы для поликлиник и ФАПов. Сейчас в районах острой необходимости нет. Практически весь медицинский транспорт там в хорошем состоянии. Теперь нам нужно сделать акцент на обновление медицинского автопарка в Рязани. Продолжаем закупку школьных автобусов. Только в прошлом году заменили 55 штук, а в целом за три года обновили 60% школьного автопарка.

Отдельное внимание уделили вопросам развития туризма. Представители законодательного собрания отметили, что в прошлом году в регионе значительно вырос турпоток и поинтересовались, привело ли это к увеличению доходов областного бюджета. Глава региона подтвердил, что в 2024 году Рязанский край посетили 1,6 млн человек. Это в два раза больше, чем годом ранее. В результате доходы консолидированного бюджета только от предприятий гостиничного типа выросли на 200 млн рублей. Кроме того, с 2025 года в регионе введен туристический налог.

– Любой туризм – это стимул для развития экономики региона. Растет количество предприятий в этой сфере, появляются новые рабочие места, новые возможности для малого бизнеса. У нас есть главный принцип развития туризма: мы делаем все для развития города и региона, в первую очередь, для самих жителей. Если жителям хорошо, то туристы тоже приедут, – подчеркнул Павел Малков.

В рамках ежегодного доклада губернатора представители законодательного собрания региона затронули темы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их близких, обратили внимание на необходимость укрепления материально-технической базы лесничеств и специализированных лесопожарных организаций, поинтересовались перспективами развития пешеходного маршрута в Рязани. Обсудили также подготовку региона к весенне-полевым работам, вопросы развития судоходства по реке Ока и другие актуальные для региона темы.