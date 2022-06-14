Павел Малков посоветовал рязанским чиновникам больше ходить пешком

Врио губернатора Павел Малков призвал рязанских чиновников больше ходить пешком. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

— Никакая кабинетная работа не заменит общения с людьми и личного посещения самых разных объектов. На город надо смотреть не из окна автомобиля. Только пройдясь пешком можно в полной мере оценить качество нашей работы. Посоветую всем следовать этому принципу, — отметил глава региона.

Такое решение врио губернатора озвучил по итогам осмотра пространств Рязани в выходные. Также он отметил, что важно персонализировать ответственность в вопросах благоустройства.

— Разбитым тротуарам, мусору и сухостою не место на улицах нашего города, — заявил Малков.

Он добавил, что в летнюю жару людям особенно важны зелёные зоны, причём это должны быть деревья, приспособленные к местному климату. Малков поручил проработать создание в Рязани питомников для решение проблемы отсутствия зелёных зон.

— Только комплексный подход в вопросах благоустройства общественных пространств. Нужен наш собственный единый дизайн-код и концепция развития городского пространства, — отметил врио губернатора.

Он обратил внимание и на необходимость постоянной работы с инвесторами, будь то малое предпринимательство или крупный бизнес.