Павел Малков посоветовал рязанским чиновникам больше ходить пешком
Врио губернатора Павел Малков призвал рязанских чиновников больше ходить пешком. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Такое решение врио губернатора озвучил по итогам осмотра пространств Рязани в выходные. Также он отметил, что важно персонализировать ответственность в вопросах благоустройства.
Он добавил, что в летнюю жару людям особенно важны зелёные зоны, причём это должны быть деревья, приспособленные к местному климату. Малков поручил проработать создание в Рязани питомников для решение проблемы отсутствия зелёных зон.
Он обратил внимание и на необходимость постоянной работы с инвесторами, будь то малое предпринимательство или крупный бизнес.