Вторник, 26 августа, 2025
15.8 C
Рязань
Общество

Павел Малков поручил обеспечить системное обновление контейнерных площадок в муниципалитетах

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области прокомментировал исполнение поручения о стандартизации контейнерных площадок и план по приведению их в порядок.

Эту работу координирует региональное министерство ТЭК и ЖКХ, во взаимодействии с администрациями муниципальных образований в текущем году принят ряд мер, в том числе запущен пилотный проект по установке контейнерных площадок нового образца. По словам министра Артема Уворвихвоста, по итогам проведенной инвентаризации мест накопления ТКО в Рязанской области оборудовано почти 15 тысяч контейнерных площадок. Порядка 2900 таких мест необходимо дооборудовать согласно требованиям СанПиН и создать более 1000 новых.

Совместно с региональным УФСИН России разработана стандартная контейнерная площадка, предусматривающая помимо отсека для ТКО отсек для накопления крупногабаритных отходов и контейнер для раздельного сбора мусора. В этом году в трех пилотных муниципалитетах – Скопинском, Сараевском и Александро-Невском районах запланировано установить 24 контейнерные площадки нового образца. Денежные средства до муниципальных образований доведены, контракты заключены. Кроме того, определена потребность в создании новых контейнерных площадок на 2026-2028 годы. Ежегодно в течение этого периода будут устанавливаться по 164 объекта в городах и населенных пунктах региона, чтобы устранить дефицит в контейнерных площадках.

Губернатор Павел Малков отметил, что состояние контейнерных площадок – вопрос, который находится в зоне постоянного внимания.

«Основное сейчас – не только приводить в порядок эти места и устанавливать контейнеры там, где их не хватает. Разработан типовой проект для того, чтобы такие площадки были стандартными по всей области, а контейнеры – максимально надежными, вандалоустойчивыми и прослужили долгие годы», – сказал Павел Малков. Глава региона поручил обеспечить системное обновление таких объектов в регионе с учетом масштабирования типового проекта в муниципалитетах.

