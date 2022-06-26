Павел Малков положительно оценил работу двух предприятий в Касимове

Во время рабочего визита в Касимов и Касимовский район врио губернатора побывал на Приокском заводе цветных металлов и на кондитерской фабрике «Верность качеству», – пишет портал «Рязанская область» ВКонтакте.

Оба предприятия активно работают на импортозамещение.

На шоколадной фабрике обсудили вопросы развития и экспорта. Из-за ухода зарубежных компаний предприятие планирует расширять ассортимент и поставки.

Завод цветных металлов не попал под санкционное давление. Производственные мощности загружены на 90%.