Павел Малков подвел итоги прямой линии с Владимиром Путиным. Президент России ответил на множество вопросов. Некоторые из них прокомментировал губернатор Рязанской области в своем телеграм-канале.

Владимир Путин сказал, что Россия развивается несмотря на беспрецедентные угрозы. Ситуация в экономике устойчивая, во многом благодаря укреплению суверенитета.

Павел Малков подчеркнул, что военнослужащие, в том числе рязанцы, каждый день героически освобождают мирных жителей нашей страны от неонацистского режима. Жители нашего города, строители и волонтёры ежедневно помогают восстанавливать мирную жизнь.

Губернатор выделил вопрос демографии. В Рязани, как и во всей стране, увеличивают маткапитал, оформляют семейную ипотеку, выплачивают 450 тысяч рублей семьям с детьми.

«Президент отметил, что каждый рабочий день глав регионов должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов. Постоянно этим занимаемся, недавно ввели новые меры поддержки для молодых семей», — отмечает Павел Малков.

Одним из приоритетов в Рязанской области остается система здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что в области приводят в порядок медучреждения, закупают медицинское оборудование и занимаются кадрами.