Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

Павел Малков побывал на рязанском заводе «ФОРТ»

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

На заводе «ФОРТ», где производят уникальную отечественную вакцину для профилактики гриппа, накануне побывал губернатор Рязанской области.

На предприятии Павел Малков осмотрел лаборатории по контролю качества и производственные линии.

Павел Малков: «У правительства области есть соглашение с предприятием. Планируется расширять мощности: уже через год потенциал производства вакцин увеличится вдвое и будут созданы новые рабочие места»

Павел Малков побывал на рязанском заводе «ФОРТ»

Губернатор региона договорился о прививке от гриппа через несколько дней и призвал всех подумать о своём здоровье.

«ФОРТ» — самое передовое предприятие «Национальной иммунобиологической компании», входящей в «Ростех». Предприятие полного цикла не зависит от поставок из других стран. Производственные мощности компании позволяют выпускать около 40 млн доз вакцин ежегодно. Сейчас рязанским препаратом прививаются от гриппа по всей стране.

Павел Малков побывал на рязанском заводе «ФОРТ»
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