Павел Малков: По итогам облёта совершенно очевидно, что нигде открытого горения не осталось

Врио губернатора Павел Малков по итогам облёта территории рассказал о текущей обстановке в рязанских лесах.
Сохраняется один очаг, который уже окружён, ведётся плановая работа по тушению. Врио руководителя Рязанской области подчеркнул, что ни для одного населённого пункта никакой опасности нет.
Треть группировки из Москвы, занятой на тушении пожаров в лесах Рязанской области, убыла в столицу. Две трети московских сил и средств осталось на плановое дотушивание. Что касается профессиональных пожарных Авиалесоохраны, в регион прибывали силы на ротацию, чтобы подменить коллег, уставших на круглосуточном тушении в лесах.
Как отметил Павел Малков, стягивания дополнительных ресурсов не планируется, сил и средств достаточно.
На вопрос о задымлении в населённых пунктах Рязанской области в минувшие выходные врио рязанского губернатора пояснил, что проводился отжиг.
В свою очередь замминистра природных ресурсов России, координатор тушения в Рязанской области Сергей Аноприенко констатировал по итогам облёта 5 августа, что ни одному населённому пункту региона пожар не угрожает.