Павел Малков: По итогам облёта совершенно очевидно, что нигде открытого горения не осталось

Врио губернатора Павел Малков по итогам облёта территории рассказал о текущей обстановке в рязанских лесах.

Сохраняется один очаг, который уже окружён, ведётся плановая работа по тушению. Врио руководителя Рязанской области подчеркнул, что ни для одного населённого пункта никакой опасности нет.

Павел Малков: «То, что иногда наблюдают жители – отсветы, зарево, это всегда была работа пожарных по отжигу определённых участков леса. Сейчас такая работа идёт очень локально. В целом территория ещё дымится. Но сегодня ни один населённый пункт не находится в угрожаемой зоне. И в целом ситуация стабилизирована и ведётся плановое дотушивание»

Треть группировки из Москвы, занятой на тушении пожаров в лесах Рязанской области, убыла в столицу. Две трети московских сил и средств осталось на плановое дотушивание. Что касается профессиональных пожарных Авиалесоохраны, в регион прибывали силы на ротацию, чтобы подменить коллег, уставших на круглосуточном тушении в лесах.

Как отметил Павел Малков, стягивания дополнительных ресурсов не планируется, сил и средств достаточно.

На вопрос о задымлении в населённых пунктах Рязанской области в минувшие выходные врио рязанского губернатора пояснил, что проводился отжиг.

Павел Малков: «Местами сохраняется довольно плотный дым – там, где горит трава, кустарник. В основном этот низовой пожар, который уже не даёт пламени, но даёт достаточно большое количество дыма»

В свою очередь замминистра природных ресурсов России, координатор тушения в Рязанской области Сергей Аноприенко констатировал по итогам облёта 5 августа, что ни одному населённому пункту региона пожар не угрожает.