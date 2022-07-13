Павел Малков оценил потенциал рязанского промпарка «Карандаш» в вопросах импортозамещения

13 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки в Шиловский район посетил ТОСЭР «Лесной», где располагается промышленный парк «Карандаш».

Главная специализация промпарка – производство товаров для учёбы и офиса. Он введён в эксплуатацию в конце прошлого года. Первым резидентом промышленного парка стало ООО «Графика», специализирующееся на бумажной продукции.

Малков осмотрел цеха предприятия и ознакомился с объёмами производства. Ежемесячно ООО «Графика» выпускает около 7 миллионов экземпляров продукции. Это тетради, альбомы, дневники, ежедневники, блокноты. Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за первое полугодие текущего года составил 7,1 млн рублей. Трудятся на предприятии более 150 человек.

Врио губернатора высоко оценил потенциал предприятия в вопросах импортозамещения:

– Продукция очень востребована. С одной стороны, есть достаточно серьезная конкуренция с внешними производителями. С другой – есть ниши, которые освободились после ухода с рынка некоторых игроков. Главное, что есть понимание, куда двигаться и что делать, чтобы эти ниши с комфортом занять, – сказал он.

Отметим, что объём инвестиций в создание производства достиг 42 млн руб. В этом году на территории промышленного парка «Карандаш» разместятся ещё два резидента. Предполагаемый объём инвестиций – 103 млн руб.