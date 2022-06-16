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Четверг, 16 июня, 2022

Павел Малков обсудил вопросы газификации региона с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым

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Татьяна Проводина

Павел Малков обсудил вопросы газификации региона с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым

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Встреча состоялась на Петербургском экономическом форуме, – сообщает правительство Рязанской области.

Рассмотрели дальнейшее сотрудничество, в частности в рамках программы социальной газификации региона, а также поддержку населения при покупке газового оборудования и строительстве газопроводов внутри земельных участков.

Павел Малков: «Более 6 тысяч домохозяйств должны пройти по программе догазификации. Это повысит уровень газификации региона до 92%»

Врио главы Рязанской области отметил, что реализацию программы догазификации нужно максимально ускорить.

Малоимущим семьям региона по распоряжению правительства субсидируют внутреннюю газификацию и закупку оборудования, – подчеркнул Павел Малков.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» принял приглашение Павла Малкова лично посетить Рязанскую область. Сергей Густов поблагодарил врио губернатора за внимание к программе догазификации и подчеркнул важность оказания адресной помощи.

Сейчас принято около 3600 заявок от жителей, по 90% подписаны договоры, более трети исполнены до границ участков. Строятся межпоселковые газопроводы. Сетевая газификация региона с учётом технической возможности будет завершена полностью к 2026 году.

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