Павел Малков обсудил с главой Минсельхоза РФ потенциал рязанского АПК

27 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в рабочей встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Они обсудили основные показатели работы и точки дальнейшего роста АПК региона.

Речь шла, в том числе, о направлениях дальнейшего развития отрасли, эффективности мер государственной поддержки аграриев, деятельности по комплексному развитию сельских территорий и повышению уровня жизни людей. Павел Малков рассказал главе Минсельхоза РФ о положительном опыте региона в вопросах создания социальной инфраструктуры в населенных пунктах с привлечением средств инвесторов. Так, в Рязанском районе реализован проект малоэтажной застройки при поддержке местного сельхозпредприятия. Построены дома для 50 семей специалистов АПК, поэтапно создается социальная инфраструктура.

Особое внимание было уделено работе по вводу в оборот неиспользуемых земель, решению задач импортозамещения, строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автодорог в сельских населенных пунктах, где реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах АПК и фармацевтики.

По предварительным данным, индекс сельхозпроизводства в регионе за первые три месяца 2022 года составил более 105%. По словам Дмитрия Патрушева, это выше, чем в целом по стране. В настоящее время в области посевные площади увеличены. Отдельно Министр отметил работу рязанских аграриев по повышению урожайности. Так, показатель внесения удобрений составляет более 120 кг на гектар – это в 2 раза больше, чем в среднем по стране, что положительно сказывается на эффективности производства. Также на повышение урожайности влияет развитие мелиорации. Увеличить использование мелиорированных земель в сельхозпроизводстве региона поможет участие в госпрограмме эффективного вовлечения сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса. В 2022 году в ее рамках в области будет просубсидировано 65 проектов более чем на 170 млн рублей. Также регион демонстрирует достойные показатели по всем основным направлениям животноводства. В частности, наблюдается стабильный рост производства молока (на 6,5% в первом квартале 2022 года) и молочной продуктивности. По словам главы Минсельхоза, для стабильного развития животноводства важно поддерживать эпизоотическое благополучие в регионе.

Комментируя итоги рабочей встречи, врио губернатора Павел Малков подчеркнул, что в зоне особого внимания остается развитие сельских территорий и повышение качества жизни людей, которые там живут.

– Труженики села добросовестно работают, чтобы обеспечить регион и страну в целом необходимой продукцией. Укрепляя тем самым продовольственную безопасность, решая вопросы импортозамещения, – сказал врио главы региона.

Павел Малков сообщил, что на 2023 год в Минсельхозе РФ прошли отбор 7 проектов общей стоимостью более 2,1 млрд рублей, где 1,9 млрд рублей – средства федерального бюджета. Особо значимые из них – проекты комплексного развития сельских территорий в Сараевском и Скопинском районе, где сегодня реализуются крупные инвестпроекты. Кроме того, в Минсельхоз РФ направлена заявка, по которой регион планирует получить более 1,5 млрд федеральных субсидий на реконструкцию автодорог в Сасовском, Сапожковском, Старожиловском и Михайловском районах. Все 16 объектов – это значимые для работы сельхозпредприятий участки дорог.