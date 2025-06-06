Павел Малков обсудил развитие Скопинского района с главой администрации

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с главой администрации Скопинского района Михаилом Ромодиным, чтобы обсудить основные направления развития района и проблемы, волнующие жителей.
В ходе встречи были затронуты вопросы благоустройства, состояния дорог, качества питьевой воды, ликвидации несанкционированных свалок, уличного освещения, здравоохранения и обеспечения льготными лекарствами. Губернатор отметил некоторые позитивные изменения, но подчеркнул необходимость дальнейшего прогресса в этих сферах.
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