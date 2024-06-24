Павел Малков: Оборудуем 189 контейнерных площадок для сбора ТКО

Губернатор Павел Малков сообщил об этом, комментируя работу по совершенствованию системы сбора и утилизации ТКО в Рязанской области.

Глава региона отметил, что в прошлом году впервые на оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО были заложены дополнительные средства. Создано и обновлено более тысячи контейнерных площадок в 27 муниципалитетах. В этом году работа продолжается.

«Министерство ТЭК и ЖКХ провело конкурсный отбор на общую сумму 30 млн рублей. Оборудуем 189 контейнерных площадок для сбора ТКО. В Пронском и Клепиковском районах, Путятинском, Сасовском и Ряжском муниципальных округах, Рязани и Скопине, а также в шести городских и шести сельских поселениях», – сказал Павел Малков.