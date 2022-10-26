Среда, 26 октября, 2022
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Павел Малков объяснил назначение Натальи Суворовой министром

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Губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил назначение министром Натальи Суворовой. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Представил на заседании правительства нового министра труда и социальной защиты населения области – Наталью Валентиновну Суворову. Большой управленческий опыт, искренняя заинтересованность, желание работать на результат и четкое понимание проблем людей – качества, определившие её назначение.

Перед Натальей Валентиновной стоит много задач, в том числе, развитие учреждений соцзащиты, внедрение системы долговременного ухода, поддержка малообеспеченных, а также семей рязанцев, участвующих в СВО, и многое другое. План работы определен.

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