Павел Малков: Нужны дополнительные меры привлечения специалистов в сельские территории

Павел Малков поручил активнее привлекать специалистов в сельские территории.

На совещании с министрами врио губернатора Рязанской области речь шла о привлечении квалифицированных медиков и учителей в сельскую местность. Павел Малков дал ряд поручений для повышения результативности программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Совместно с главами муниципалитетов и минсельхозом региона проработают вопрос выделения земельных участков под жилищное строительство и обеспечения инженерной инфраструктурой.

Меры необходимо синхронизировать с программой комплексного развития сельских территорий, механизмами предоставления льготной ипотеки и планами по целевому обучению студентов, – подчеркнул врио главы региона.

Предложения по мерам поддержки молодёжи, обучающейся в вузах по целевому набору, должны быть представлены в двухнедельный срок.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что наиболее востребованы в области учителя математики, русского и иностранного языка, литературы. Программа «Земский учитель» работает в регионе с 2020 года. Единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей предоставлена 33 учителям. В 2022 году планируется выделение средств 26 специалистам. Сейчас подбирают кандидатов, выплаты будут проводиться с 20 сентября по 30 ноября.

И.о. министра здравоохранения Владимир Грачев рассказал о результатах выполнения программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». Единовременные компенсационные выплаты составляют 1 млн и 0,5 млн рублей соответственно. Приезжающим работать предоставляются выплаты в размере 1,5 млн врачам и 750 тысяч фельдшерам. В программе приняли участие 156 врачей. В текущем году выплаты предусмотрены для 16 врачей и 10 средних медицинских работников.