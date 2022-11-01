Павел Малков: Нужно стремиться ускорить строительство школы в микрорайоне Семчино       

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития города, а также укрепление инфраструктуры микрорайонов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мэр доложила главе региона о ходе реализации проекта по строительству школы в микрорайоне Семчино. Проект реализуют с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Соглашение о строительстве образовательного учреждения заключено 31 октября, средства предусмотрены в федеральном бюджете.

Школа будет рассчитана на 1100 мест. Елена Сорокина поблагодарила за помощь правительство Рязанской области, профильные региональные министерства и добавила, что строительства школы жители микрорайона ждали много лет, и вопрос стоит очень остро. Сейчас в микрорайоне живут около 25 тысяч человек.

Губернатор Павел Малков подчеркнул необходимость работать оперативно и качественно на всех этапах. В этом случае появится возможность перенести сроки открытия учреждения с конца 2024 года на 1 сентября.

— Нужно стремиться к тому, чтобы открыть школу к началу учебного года. Это важно и для детей, и для педагогов. Все, что зависит от нас, должно быть сделано, обеспечены максимально благоприятные условия для строительства. Давайте ускорять, – сказал он.

Глава региона поручил проработать вопросы благоустройства прилегающей к школе территории. Рядом с новым образовательным учреждением важно сделать дорогу, тротуары, оборудовать уличное освещение, пустить общественный транспорт. Также важно обеспечить безопасность детей.

Губернатор поручил провести выездное совещание в микрорайоне Семчино с участием всех профильных структур и организаций, задействованных в проекте.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram