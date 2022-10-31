Подписано концессионное соглашение по строительству новой школы в Семчине

Администрация Рязани заключила концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. Срок действия соглашения – 10 лет, возводить образовательное учреждение начнут в следующем году и завершат в 2024.

Церемония подписания соглашения состоялась 31 октября, свои подписи в документе поставили мэр Рязани Елена Сорокина и гендиректор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова. Подписание соглашения стало возможным благодаря участию главы региона Павла Малкова и госкорпорации ВЭБ.РФ.

— Сегодня в нашем городе историческое событие – впервые мы подписываем концессионное соглашение по строительству школы. Это тот механизм, который позволит привлечь средства вышестоящего бюджета и реализовать проект, который очень ждали жители нового, молодого, развивающегося микрорайона Семчино, – подчеркнула Елена Сорокина.

Для строительства школы Минпросвещения РФ одобрило предоставление «демографической» субсидии. Софинансирование из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования» составит 1,2 млрд рублей. В общей сложности для реализации проекта потребуется 2,5 млрд рублей.

— В кратчайшие сроки обеспечим до конца года проведение закупочных процедур и выход на строительную площадку генерального подрядчика, – рассказала Денисова.

Отметим, что новая школа в Семчине обеспечит юных жителей микрорайона местами в школе недалеко от дома, а также поспособствует упразднению второй смены.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram