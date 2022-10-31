Подписано концессионное соглашение по строительству новой школы в Семчине

Администрация Рязани заключила концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. Срок действия соглашения – 10 лет, возводить образовательное учреждение начнут в следующем году и завершат в 2024.
Церемония подписания соглашения состоялась 31 октября, свои подписи в документе поставили мэр Рязани Елена Сорокина и гендиректор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова. Подписание соглашения стало возможным благодаря участию главы региона Павла Малкова и госкорпорации ВЭБ.РФ.
Для строительства школы Минпросвещения РФ одобрило предоставление «демографической» субсидии. Софинансирование из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования» составит 1,2 млрд рублей. В общей сложности для реализации проекта потребуется 2,5 млрд рублей.
Отметим, что новая школа в Семчине обеспечит юных жителей микрорайона местами в школе недалеко от дома, а также поспособствует упразднению второй смены.
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