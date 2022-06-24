Павел Малков назвал неудачную реконструкцию касимовских «Торговых рядов» управленческим провалом

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков опубликовал пост в своём Telegram-канале по итогам визита в Касимов. Его он посвятил касимовским «Торговым рядам».

«Про Касимов, как одну из жемчужин Рязанской области, я слышал задолго до приезда сюда. Старинная архитектура, музеи, культурно-историческое наследие. И такое запущенное состояние торговых рядов на Соборной площади, которую неслучайно называют «каменной сказкой».

По реконструкции первого корпуса «Торговых рядов» поступает большое количество обращений. Теперь я понимаю, почему: сложившаяся ситуация — это управленческий провал. Семь лет реставрационных работ, сотни миллионов рублей, четыре разных подрядчика — а здание до сих пор невозможно поставить на баланс.

Недоделки заметны даже на первый взгляд, перечень претензий исчисляется десятками пунктов! И главное, нет конкретного должностного лица, которое несет ответственность за ситуацию. Сегодня я услышал только пререкания и взаимные упреки сторон. Это недопустимо.

Необходимо четко определить последовательность действий для ввода здания в эксплуатацию.

Решение этой задачи позволит не только расширить выставочные площади Касимовского краеведческого музея, но и разместить современный информационный центр для туристов и торговые площади.

Ещё одно направление — школа ремёсел. Её создание предусмотрено концепцией развития комплекса зданий на Соборной площади. Уверен, такое место будет востребовано у жителей и гостей города.

Обязательно вернусь к проблеме в ближайшее время.

Порадовало отношение местных жителей: люди на самом деле обеспокоены сохранением исторического облика. Один из примеров – культурное пространство «Маяк». В здании бывшей столовой активисты организовали популярные у горожан студии и клубы. Реализуют на свои средства, участвуют в грантовых конкурсах.

От активистов «Маяка» поступило предложение по формированию городского облика. С подобными предложениями обращались и другие жители. Будем создавать облик города с учетом мнения жителей и сохраняя все уникальные исторические черты.