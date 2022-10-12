Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

Павел Малков: «Настоящий пример эффективного импортозамещения – Завод точного литья»

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Губернатор Рязанской области побывал на Заводе точного литья, где осмотрел цеха и готовую продукцию.

Предприятие развивается, создаёт рабочие места, осваивает современное оборудование и новые виды продукции, которые пользуются спросом в машиностроении и железнодорожной отрасли. Об этом Павел Малков написал на своей странице ВКонтакте.

Павел Малков: «Настоящий пример эффективного импортозамещения – Завод точного литья»
Павел Малков: «Настоящий пример эффективного импортозамещения – Завод точного литья»

Объём заказов за текущий год вырос более чем на 30%, а качество продукции соответствует самым высоким стандартам. Реализовывать инвестпроекты и расширять производство заводу помогают меры государственной поддержки. С начала 2022 года штат сотрудников предприятия увеличился более чем на сто человек.

Павел Малков: «Говорили с руководством о дальнейшем сотрудничестве, обсудили развитие инфраструктуры. Всегда готовы помогать тем, кто работает на качество и результат»

Павел Малков: «Настоящий пример эффективного импортозамещения – Завод точного литья»
Павел Малков: «Настоящий пример эффективного импортозамещения – Завод точного литья»

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