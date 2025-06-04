Павел Малков: «Наши аграрии показывают хорошие результаты»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса региона. В текущем году субсидии уже выделены по семи ключевым направлениям, включая развитие растениеводства, животноводства, переработку молока и страхование урожая.
На сегодняшний день рязанские фермеры и агропредприятия получили 945 млн рублей, из которых 831 млн — средства федерального бюджета. Это 59% от годового лимита, что выше среднероссийского показателя (46%).
По сравнению с 2024 годом выплаты идут с опережением графика более чем на месяц. Уже в июне аграрии смогут воспользоваться субсидиями на мелиорацию: восстановление заброшенных земель и улучшение качества почв.
Всего в 2025 году на поддержку АПК Рязанской области направят более 2,3 млрд рублей, включая 1,5 млрд из федерального и 0,8 млрд из областного бюджетов. Дополнительно свыше 1 млрд рублей выделено на развитие сельских территорий — строительство соцобъектов и инфраструктуры.
Кроме того, с начала года Минсельхоз России одобрил рязанским фермерам и предприятиям льготные кредиты на 6 млрд рублей, что укрепит финансовую устойчивость отрасли.
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