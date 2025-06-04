Павел Малков: «Наши аграрии показывают хорошие результаты»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса региона. В текущем году субсидии уже выделены по семи ключевым направлениям, включая развитие растениеводства, животноводства, переработку молока и страхование урожая.

«Наши аграрии показывают хорошие результаты. Благодаря труду аграриев и господдержке сельское хозяйство развивается по всем направлениям. Это одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей экономики в Рязанской области», — сказал Павел Малков.

На сегодняшний день рязанские фермеры и агропредприятия получили 945 млн рублей, из которых 831 млн — средства федерального бюджета. Это 59% от годового лимита, что выше среднероссийского показателя (46%).

По сравнению с 2024 годом выплаты идут с опережением графика более чем на месяц. Уже в июне аграрии смогут воспользоваться субсидиями на мелиорацию: восстановление заброшенных земель и улучшение качества почв.

Всего в 2025 году на поддержку АПК Рязанской области направят более 2,3 млрд рублей, включая 1,5 млрд из федерального и 0,8 млрд из областного бюджетов. Дополнительно свыше 1 млрд рублей выделено на развитие сельских территорий — строительство соцобъектов и инфраструктуры.

Кроме того, с начала года Минсельхоз России одобрил рязанским фермерам и предприятиям льготные кредиты на 6 млрд рублей, что укрепит финансовую устойчивость отрасли.