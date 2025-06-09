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Власть и политика

Павел Малков: Национальные проекты – это большие возможности для развития Рязанского региона

Анастасия Мериакри

Национальные проекты – это большие возможности для развития Рязанского региона. Об этом сказал в своем комментарии Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в которой он принял участие в режиме видеоконференцсвязи 6 июня.

На заседании шла речь о 19 новых национальных проектах, направленных на достижение национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. О ходе их запуска и реализации, приоритетах доложил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Также обсуждалась работа по отдельным направлениям в части достижения национальной цели «Технологическое лидерство», текущие результаты в рамках национальных проектов «Развитие космической деятельности Российской Федерации», «Технологическое обеспечение биоэкономики», национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с этой деятельностью и достижением национальных целей. 

Президент РФ Владимир Путин отметил на заседании, что необходимо обеспечить высокое качество планирования и реализации нацпроектов. «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны, — сказал Президент РФ. — Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – и компаний, и научных центров, и предприятий. Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути». 

Губернатор, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков подчеркнул: «Новые национальные проекты продолжают масштабную работу по развитию экономики и социальной сферы. Это большие возможности для развития Рязанской области. Уже работаем над участием в максимальном числе программ и проектов. Главное, как отметил наш Президент, — рост уровня жизни людей».

Павел Малков: Национальные проекты – это большие возможности для развития Рязанского региона Новые национальные проекты продолжают масштабную работу по развитию экономики и социальной сферы. Это большие возможности для развития Рязанской области.

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