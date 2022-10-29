Суббота, 29 октября, 2022
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Павел Малков: Мы сделаем всё, чтобы развивать единоборства в Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

В открытии соревнований, которое проходило в СШОР «Академия единоборств», приняли участие министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, представители региональных управлений силовых ведомств, президент региональной Федерации дзюдо Валерий Чернышов, директор «Академии единоборств» Виталий Шабанов. В соревнованиях принимают участие 350 спортсменов из 37 регионов России.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, приветствуя участников соревнований, отметил, что соревнования такого значения проходят в Рязани  не в первый раз.

«Мы сделаем все, чтобы развивать единоборства в Рязанской области. Для этого укрепляется  инфраструктура, совершенствуется система подготовки», – сказал он.

Павел Малков посмотрел ряд поединков и ознакомился с оснащением СШОР «Академия единоборств».

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