Павел Малков: Кредитование бизнеса помогает реализовывать в регионе крупные проекты в разных сферах

Врио губернатора Павел Малков за бизнес-завтраком в рязанском отделении ЦБ РФ по ЦФО встретился с представителями банковской сферы и обсудил с ними вопросы кредитования физических и юридических лиц.

На встрече предметно уделили внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, кредитованию крупного бизнеса и сельхозпредприятий, работе по эксроу-счетам, а также задачам, которые сейчас стоят перед банками.

По словам Малкова, банковский сектор играет важную роль в процессах сектора экономики.

– Недружественные страны пытаются уничтожить нашу банковскую систему. Но их усилия напрасны. В том числе благодаря политике Центробанка, устойчивость системы сохраняется, – подчеркнул Павел Малков.

Среди главных задач, по словам врио губернатора, – реализации крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, сфере туризма. Он напомнил, что Центробанк идёт по снижению процентных ставок по кредитам, в том числе по жилищным.

Управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов отметил, что по количеству действующих региональных кредитных организаций и основным показателям Рязанская область входит в число лидеров в ЦФО (без учёта Москвы и Московской области).

– Сегодня банковский сектор активно поддерживает экономику региона, предлагая услуги бизнесу и жителям. Например, в первом квартале мы видели рост кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства – почти на четверть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – сказал Сергей Кузнецов.

В числе предложений, озвученных в ходе встречи представителями рязанских банков, необходимость расширения условий льготного кредитования МСП, а также разработки дополнительных программ для снижения первоначального взноса при ипотечном кредитовании.

Также врио губернатора Павел Малков провел рабочую встречу с управляющим рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергеем Кузнецовым. Одним из обсуждаемых вопросов стало проведение в регионе дней финансовой грамотности. Традиционно они проходят осенью, в этом году провести обучающие мероприятия для жителей региона планируют в начале сентября.