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Понедельник, 20 июня, 2022

Павел Малков: Каждый клочок земли должен работать

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7info

Павел Малков: Каждый клочок земли должен работать

Агропромышленный комплекс — одно из основных направлений социально-экономического развития Рязанской области. Об этом 20 июня, во время встречи с секретарями местных и первичных отделений партии «Единая Россия» заявил врио губернатора региона Павел Малков.

Главными станут четыре блока: сельское хозяйство, промышленность, туризм и социальная сфера, сообщает сайт регионального правительства.

По словам Малкова, в сельском хозяйстве много серьезных инвестпроектов — «Русские мельницы» на 1800 тонн зерна в сутки, новый свинокомплекс в Скопинском районе на 6 тыс. голов и другие. Их развитие обсудили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, определены направления работы.

Проекты Павел Малков собирается контролировать лично.

Врио губернатора отметил необходимость ввести в сельхозоборот все пустующие земли.

— Каждый клочок земли должен работать, кормить, приносить пользу. Уже есть понятная дорожная карта действий. В ближайших планах — 17 тыс. га в Пителинском районе, — отметил политик.

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