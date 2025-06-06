Павел Малков и сенатор Сергей Аноприенко посетили предприятия Скопинского района

Губернатор Рязанской области Павел Малков и сенатор Сергей Аноприенко посетили ведущие предприятия Скопинского района, ознакомившись с их деятельностью и перспективами развития.

В ходе визита губернатор и сенатор побывали на Скопинском мясоперерабатывающем комбинате, одном из старейших продовольственных предприятий региона. Комбинат, работающий с 1928 года, сегодня представляет собой современное производство с автоматизированными процессами и контролем качества. Он выпускает широкий ассортимент продукции: мясо, консервы, паштеты, колбасы и деликатесы, хорошо известные рязанцам.

Также гости посетили предприятие «СААЗ Комплект», где производятся автокомпоненты для ведущих российских автопроизводителей. Телескопические стойки и амортизаторы скопинского производства устанавливаются на автомобилях LADA, ГАЗ и КАМАЗ.

«На каждом предприятии мы обсудили перспективы и проблемные точки. Будем работать», — прокомментировал Павел Малков.