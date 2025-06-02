Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши

В Сапожке приведу в порядок общественные пространства. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.
Глава региона почтил память воинов и возложили цветы к обелиску «Павшим в годы Великой Отечественной войны». В этом году в Сапожке в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» был зажжён Вечный огонь.
Многие дома на улице Советской получили статус памятников местного значения. Из-за множества регламентов и запретов их не могут привести в порядок. Вместе с федеральными коллегами правительство Рязанской области работает над решением.
В обновлённом парке на улице Революции Павел Малков встретился с жителями Сапожка — участниками проекта «Активное долголетие».
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