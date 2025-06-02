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Общество

Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши

Анастасия Мериакри

В Сапожке приведу в порядок общественные пространства. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Уже видно, что появляются благоустроенные места. Самое главное — есть понимание, как их развивать дальше. В этом году приведём в порядок центральную площадь посёлка: установим плитку и освещение, приведём в порядок памятник и установим сцену для мероприятий», — пишет Павел Малков.

Глава региона почтил память воинов и возложили цветы к обелиску «Павшим в годы Великой Отечественной войны». В этом году в Сапожке в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» был зажжён Вечный огонь.

Многие дома на улице Советской получили статус памятников местного значения. Из-за множества регламентов и запретов их не могут привести в порядок. Вместе с федеральными коллегами правительство Рязанской области работает над решением.

В обновлённом парке на улице Революции Павел Малков встретился с жителями Сапожка — участниками проекта «Активное долголетие».

«Вспомнили мою прошлую поездку: на этом месте были заросли. Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить. Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши», — сообщил губернатор.

Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.
Павел Малков: Будем прорабатывать создание набережной в посёлке у реки Мокши Жители обратили внимание на отсутствие мест для купания, приходится далеко ездить.

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