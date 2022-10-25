Павел Малков: Бюджет сохранит социальную направленность

25 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провёл заседание правительства региона.
Был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Рязанской области и проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Павел Малков назвал бюджет сбалансированным и умеренно-консервативным. Он имеет социальную направленность и предполагает решение ряда вопросов, которые многие годы оставались без внимания.
В числе приоритетов он также назвал поддержку экономики, экспорта и развитие муниципалитетов. Отдельное внимание Павел Малков обратил на город Рязань.
Павел Малков выразил благодарность в адрес председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ А. М. Макарова за поддержку Рязанской области в решении вопросов, связанных с получением средств из федерального бюджета на выполнение важных для региона проектов, замещением коммерческих кредитов бюджетными. Глава региона отметил также эффективную работу региональной налоговой службы, которая позволяет пополнять доходную часть бюджета и направлять средства на решение приоритетных задач.
На заседании был также одобрен ряд новых мероприятий — предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и подготовку проектной документации на объекты в сфере образования, а также подготовку ПСД для последующего благоустройства общественных территорий. По словам губернатора, заблаговременная подготовка документации позволяет более активно участвовать в госпрограммах.
Был рассмотрен проект закона о бюджете ТФОМС Рязанской области и проект постановления, предусматривающий создание Единой цифровой карты жителя Рязанской области. Она будет обеспечивать возможность получения и учета мер соцподдержки, социальных, медицинских и транспортных услуг, доступ к программам лояльности.
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