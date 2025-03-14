Отёки по утрам могут могут быть симптомом серьёзного заболевания

Регулярные отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, включая заболевания почек, сердца и эндокринной системы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

По ее словам, особое внимание следует обратить на припухлость лица по утрам, следы от резинок носков на ногах и ощущение стянутости пальцев. Специалист отметила, что отеки могут быть связаны с и нарушением питания.

«Регулярные отеки могут указывать на заболевания почек, сердца или эндокринной системы. Если у вас часто отекает лицо по утрам, пальцы кажутся стянутыми, а на ногах остаются следы от резинок носков, стоит обратиться к врачу для диагностики и лечения возможного заболевания. У здоровых людей утренние отеки могут возникать из-за ошибок в питании», — пояснила Чиркова.

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