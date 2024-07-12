Отец троих детей отрезал себе половой член во время ссоры с женой

В Индии, в штате Уттар-Прадеш, произошёл шокирующий случай: отец троих детей отрезал себе половой орган во время конфликта с женой.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на News9Live, 55-летний мужчина из округа Гхазипур нанёс себе увечье острым предметом после ссоры с супругой. Причиной выяснения отношений стала ревность. Издание не уточняет, кто из супругов выдвигал обвинения в неверности. Родственники немедленно доставили пострадавшего в больницу.

Известно, что мужчина работал каменщиком. По словам соседей, несмотря на наличие детей, пара часто ссорилась из-за проблем в семейной жизни. После случившегося жена немедленно ушла от мужа и переехала к родителям. Она не интересовалась его состоянием.

Знакомые супругов рассказали, что они поженились 30 лет назад. Ради свадьбы мужчина оставил родной дом. Сейчас он находится на лечении в частной клинике, куда его поместили родственники.

В полиции сообщили, что не получали заявлений по данному инциденту.