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Понедельник, 25 октября, 2021
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Орловскому губернатору Клычкову предрекли скорую отставку

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Глава Орловской области Андрей Клычков может в скором времени уйти в отставку, об этом свидетельствует рейтинг «Губернаторы под ударом» в телеграм-канале «Незыгарь».

Как стало известно, орловский губернатор занял в этом списке второе место.

«В регионе одна из самых сложных ситуаций с ковидом, дефицит койко-мест и проблемы с кислородными станциями», – говорится в сообщении.

При этом Клычкова обвинили в неспособности нормализовать ситуацию и страхе объявить дополнительные выходные из-за недовольства бизнеса.

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