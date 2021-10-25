Орловскому губернатору Клычкову предрекли скорую отставку

Глава Орловской области Андрей Клычков может в скором времени уйти в отставку, об этом свидетельствует рейтинг «Губернаторы под ударом» в телеграм-канале «Незыгарь».

Как стало известно, орловский губернатор занял в этом списке второе место.

«В регионе одна из самых сложных ситуаций с ковидом, дефицит койко-мест и проблемы с кислородными станциями», – говорится в сообщении.

При этом Клычкова обвинили в неспособности нормализовать ситуацию и страхе объявить дополнительные выходные из-за недовольства бизнеса.