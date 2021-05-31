Орловский губернатор ответил на слухи, что он иностранный агент

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел эфир в Instagram около Ленинградского вокзала в Москве перед отправкой в Санкт-Петербург.

Глава региона высказался о слухах, согласно которым он якобы является иностранным агентом.

«Говорят, что я иностранный агент, за размещение войск НАТО. С такими разговорами лучше что-нибудь хорошее сделали бы, чем тратили время людей», — отметил Клычков.

Политик признался, что ждет возвращения в Орел после командировки и не собирается покидать областной центр.

«Натовские войска не пройдут», — пошутил чиновник.

Клычков вернется в регион в субботу, 5 июня.