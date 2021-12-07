Орловцы не поверили словам Клычкова о наличии хороших вакансий на бирже труда

Жители Орла усомнились в словах губернатора Клычкова о выгодных вакансиях на местной бирже труда, пишет Орёл.Таймс.

Тему трудоустройства глава региона поднял во время прямого эфира в Instagram. По его словам, выбор вакансий на бирже труда «очень хороший». Кроме того, количество предложений от работодателей почти достигло 9 тысяч. Некоторые из них — с высокой зарплатой.

В комментариях орловцы поинтересовались, что это за выходные вакансии. «Уборщик или грузчик?» — спрашивали они.

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Просьбу показать названные высокооплачиваемые профессии губернатор оставил без внимания.