Оркестр народных инструментов рязанского МКЦ выбирает название коллектива

Рязанцев приглашают поучаствовать в выборе названия для одного из любимейших музыкальных коллективов города – оркестра русских народных инструментов Муниципального культурного центра.

В репертуаре уникального профессионального оркестра больше 500 произведений разных жанров и стилей – от народной музыки и оригинальных сочинений современных композиторов до эстрадных и джазовых произведений. Есть и уникальные проекты – как, например, литературно-музыкальная программа «Метель», которую зрители увидели совсем недавно.

Коллектив регулярно выступает на концертных площадках Рязани и области, широко известен и любим слушателями. Ежегодно в сопровождении оркестра выходят на сцену юные талантливые рязанцы – лауреаты международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Бессменный руководитель и дирижёр оркестра – Александр Иванович Лаврухин. Благодаря неиссякаемой творческой энергии и плодотворной работе маэстро удаётся вдохновлять не только артистов коллектива, но и молодое поколение исполнителей и дирижёров всего региона.

Варианты названия для оркестра оставляйте в комментариях к посту на странице агентства ВКонтакте. Желательно, чтобы название оркестра отражало связь с нашей малой родиной – Рязанской землёй.