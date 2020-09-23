Среда, 23 сентября, 2020
20.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации Рязани

Во вторник, 22 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина на выездном совещании проверила места сбора твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба администрации. 

По мнению главы администрации, площадка у дома №17 по улице Семинарской находится в плохом состоянии. У нее повреждено ограждение и сами контейнеры. Также эта площадка не справляется с нагрузкой. Все из-за того, что район является густонаселенным с большим количеством многоквартирных домов. 

В районе дома №57 по улице Чапаева оборудована новая площадка для раздельного сбора мусора. 

— В районах новостроек можно и нужно комплексно подходить к планировке территории, и уже на этапе проектирования предусматривать места для обустройства современных экологичных контейнерных площадок, — заметила Сорокина. 

Нарушение нашли и у дома №35/11 по улице Островского. Там мусор в одну площадку выкидывают сразу несколько домов под управлением двух УК, а сами площадки не соответствуют требованиям. 

Возле дома №21 по улице Магистральной мусорная площадка также в неудовлетворительном состоянии. На участке остался только один пластиковый контейнер. Управляющей компании предложили перенести площадку в более удобное место. 

На улице Черновицкой возле дома №25 почти полностью оборудован специализированный участок. Осталось только доделать пандусы и освещение. А вот площадка, что находится неподалеку от этой, совсем в непригодном состоянии. Там по всему периметру повреждено ограждение и нарушено основание. 

В удовлетворительном состоянии находится мусорная площадка у дома №33к1 по Московскому шоссе. На участке установлены пластиковые баки для раздельного сбора мусора. 

После каждой проверки Елена Сорокина дала поручение управляющим компаниям решить существующие проблемы. Кроме того, мэр города заметила, что работа по приведению мест ТКО в надлежащее состояние будет продолжена. 

— Мы будем стремиться к тому, чтобы все рязанские дворы были чистыми, — уверила глава администрации.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Скопинские школьники стали призерами конкурса детского рисунка

Новости Рязани
Школьники Скопинского района стали призерами областного конкурса детского рисунка "Подвигу жить в веках!", сообщает пресс-служба скопинской администрации. Мероприятие проводилось...
Узнать больше

Известная рязанская спортсменка стала депутатом

Новости Рязани
Спортсменка Мария Богачёва стала депутатом Сасовской городской Думы. Об этом сообщается в группе администрации Сасова.  –  Сегодня состоялось...
Узнать больше

Школьники Скопинского района собрали 700 кг макулатуры

Новости Рязани
Школьники Скопинского района участвуют во всероссийском марафоне ресурсосбережения "Сдай макулатуру - Спаси дерево!". Этот проект осуществляется в рамках школьного волонтерского движения, сообщает...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанка установила мировой рекорд по фридайвингу

Новости Рязани
Сегодня Ольга предпримет попытку установить ещё один рекорд – на этот раз в дисциплине FIM (свободное погружение).
Узнать больше

Всё начинается с кофе

Мой Бизнес. Рязанская область
Кофейня Tigris Coffee радует бодрящими напитками всех посетителей коворкинга Рязанского инновационного научно-технологического центра. Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой...
Узнать больше

Любимов предупредил рязанцев о возможном возврате ограничений из-за коронавируса

Власть
Любимов напомнил, что сейчас в Рязани и области действует третий этап снятия ограничений. Многие люди восприняли это как победу над коронавирусом, но это не так.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское путешествие космонавта Николая

#КартаКосмосРязань
В Рязани более 30 объектов, связанных с историей российской космонавтики
Узнать больше

Через знания – к звёздам!

#КартаКосмосРязань
Есть в Рязани одно примечательное место, где собраны все рязанские истории, имена и адреса, так или иначе связанные с темой освоением космоса.
Узнать больше

Циолковский: опередивший время

#КартаКосмосРязань
В полный рост, поднявшись пред     грозою, От родных раздолий взаперти  Не...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+