Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок

Во вторник, 22 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина на выездном совещании проверила места сбора твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба администрации.

По мнению главы администрации, площадка у дома №17 по улице Семинарской находится в плохом состоянии. У нее повреждено ограждение и сами контейнеры. Также эта площадка не справляется с нагрузкой. Все из-за того, что район является густонаселенным с большим количеством многоквартирных домов.

В районе дома №57 по улице Чапаева оборудована новая площадка для раздельного сбора мусора.

— В районах новостроек можно и нужно комплексно подходить к планировке территории, и уже на этапе проектирования предусматривать места для обустройства современных экологичных контейнерных площадок, — заметила Сорокина.

Нарушение нашли и у дома №35/11 по улице Островского. Там мусор в одну площадку выкидывают сразу несколько домов под управлением двух УК, а сами площадки не соответствуют требованиям.

Возле дома №21 по улице Магистральной мусорная площадка также в неудовлетворительном состоянии. На участке остался только один пластиковый контейнер. Управляющей компании предложили перенести площадку в более удобное место.

На улице Черновицкой возле дома №25 почти полностью оборудован специализированный участок. Осталось только доделать пандусы и освещение. А вот площадка, что находится неподалеку от этой, совсем в непригодном состоянии. Там по всему периметру повреждено ограждение и нарушено основание.

В удовлетворительном состоянии находится мусорная площадка у дома №33к1 по Московскому шоссе. На участке установлены пластиковые баки для раздельного сбора мусора.

После каждой проверки Елена Сорокина дала поручение управляющим компаниям решить существующие проблемы. Кроме того, мэр города заметила, что работа по приведению мест ТКО в надлежащее состояние будет продолжена.

— Мы будем стремиться к тому, чтобы все рязанские дворы были чистыми, — уверила глава администрации.