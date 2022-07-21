Опубликовано видео похищения мужчиной чужого младенца из коляски в Тамбове

Видеозапись с похищением мужчиной чужого младенца из коляски в Тамбове оказалась в распоряжении Газеты.Ru.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской. По предварительной версии, к 34-летней женщине с коляской подбежал. Злоумышленник выхватил ее шестимесячного сына и побежал по проезжей части.

На кадрах видно, что мужчины пытался броситься по колеса автомобилем и прыгнул на капот одного из транспортных средств. Однако водитель сумел вовремя остановиться.

Вскоре мужчину удалось задержать. Ребенка доставили в медицинское учреждение, ему диагностировали ушиб мягких тканей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», назначена психолого-психиатрическая экспертиза.