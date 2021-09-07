Опубликовано постановление о вице-губернаторе Рязанской области

Постановление о назначении вице-губернатором Рязанской области Михаила Олеговича Семёнова официально опубликовано. Текст документа разместили на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Семёнов вступил в государственную должность с 7 сентября. В этот же день вице-губернатора представили членам правительства.

До этого Михаил Олегович руководил департаментом управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

Губернатор Любимов назвал пост вице-губернатора одним из ключевых в правительстве региона.