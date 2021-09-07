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Вторник, 7 сентября, 2021
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Опубликовано постановление о вице-губернаторе Рязанской области

7info
Опубликовано постановление о вице-губернаторе Рязанской области

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Постановление о назначении вице-губернатором Рязанской области Михаила Олеговича Семёнова официально опубликовано. Текст документа разместили на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Семёнов вступил в государственную должность с 7 сентября. В этот же день вице-губернатора представили членам правительства.

До этого Михаил Олегович руководил департаментом управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

Губернатор Любимов назвал пост вице-губернатора одним из ключевых в правительстве региона.

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