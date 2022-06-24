15.9 C
Рязань
Пятница, 24 июня, 2022

Опубликован список пострадавших и погибших при крушении Ил-76 в Рязани

spot_img
7info7

Опубликован список пострадавших и погибших при крушении Ил-76 в Рязани

Появился список погибших и пострадавших при крушении военного самолёта Ил-76. Его опубликовал Telegram-канал 112.

Погибли Владимир Петрушин, Николай Горбунов, Дмитрий Андреев. Имя четвёртого погибшего пока не установлено.

Пострадали: Исламов, Перминов, Дузаев, Харисов, Гусаров. Пострадавшие доставлены в ожоговые и травматологические отделения Рязанской ОКБ и БСМП.

Напомним, трагедия произошла рано утром в пятницу, 24 июня. Военный самолёт Ил-76 упал около Михайловского шоссе. Крушение произошло сразу после взлёта. В Минобороны РФ уточнили, что борт был без груза. Возможной причиной трагедии могла стать неисправность двигателя.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших членов экипажа.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7