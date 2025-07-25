Опубликован обновленный рейтинг управляющих компаний Рязани

На портале «Открытый регион 62» опубликован обновленный рейтинг управляющих компаний Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи.

— В Рязанской области продолжается цифровая трансформация жилищно-коммунальной сферы. Один из инструментов, повышающих прозрачность и качество работы, — цифровой рейтинг управляющих организаций. Обновленные данные за II квартал 2025 года размещены на портале «Открытый регион 62», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по 12 ключевым показателям эффективности. В расчет берутся не только технические и правовые параметры — такие как наличие предписаний от Госжилинспекции, качество их исполнения, отсутствие задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, — но и использование цифровых решений: ГИС ЖКХ, онлайн-сервисы для проведения собраний собственников, работа с платформой обратной связи.

При формировании итогового положения компании учитывается мнение жителей. Для этого на портале с 1 по 15 июля прошло открытое голосование.

По городу Рязани в рейтинг вошли 99 управляющих компаний, обслуживающих более 2 700 многоквартирных домов общей площадью свыше 14,5 млн кв. м.

ТОП-10 компаний с наивысшим рейтингом:

«УЖК «Зеленый Сад — Мой Дом»;

УК «СК-Эксплуатация»;

УО «Горожанин»;

«УК Городок-Сервис»;

УК «Сервис СК»;

«УК «Вишневые сады»;

«Зеленая Роща»;

«Жилсервис Рязань»;

КА «Ирбис»;

«ЖЭУ №9 г. Рязани Московского района».

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте ор62.рф/ratings