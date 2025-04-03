Определен подрядчик на строительство моста через Оку в Рязанской области

В марте этого года ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» и АО «Дороги и Мосты» заключили контракт на строительство нового мостового перехода через реку Ока. Этот масштабный проект, реализуемый региональным проектом «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», представляет собой важное стратегическое решение по улучшению транспортной инфраструктуры и развитию дорожной сети в регионе.

Длина нового моста составит 1110 м, а общая протяженность участка дороги с четырьмя полосами движения — 5,8 км. Он соединит населенные пункты Дубровичи и Дядьково, став ключевым звеном в улучшении транспортного сообщения между правым и левым берегами Оки. Съезды с развязки будут примыкать с одной стороны к автомобильной дороге Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово, а с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.

После закрытия старого Окского моста расчетная интенсивность движения составит 47 587 автомобилей в сутки, что подчеркивает необходимость данного проекта. Для обеспечения комфортных условий проживания местных жителей вдоль проезжей части основной дороги и съездов транспортной развязки в районе села Дубровичи будут установлены шумозащитные экраны, предназначенные для снижения уровня шума от транспортных средств.

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В составе мостового перехода будут построены путепровод и мост через ручей Быстрец. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2031 годы. В настоящее время Минтрансом ведется работа над привлечением дополнительных источников финансирования из федерального бюджета для завершения строительства до конца 2029 года.

Автомобильный мост через Оку в Рязани, построенный в 1972 году, находится в предаварийном состоянии и не справляется с возросшим автомобильным трафиком. Строительство нового моста позволит обеспечить транспортные связи между областным центром и поселком Солотча, а также между пятью муниципальными образованиями Рязанской области и городами Владимир и Нижний Новгород. Мост также обеспечит пропуск транзитного транспорта с автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.