Онколог предупредил загорающих в Калининградской области о раке кожи

Главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов высказался о вреде длительного нахождения под солнцем, сообщает Каскад.тв.

Врач призвал местных жителей и гостей быть внимательными к собственному здоровью.

«Хочу напомнить, что злокачественные новообразования кожи (рак кожи и меланома) в числе лидеров в структуре заболеваемости раком в Калининградской области», – высказался Баринов.

Среди факторов риска специалист назвал белый тип кожи, избыточное пребывание на солнце, а также солнечные ожоги в детстве.