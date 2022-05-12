Олег Сулица назначен и. о. ректора РГУ имени Есенина

С 12 мая исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина назначен Сулица Олег Андреевич. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

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Олег Сулица в 2004 году с отличием окончил Рязанский государственный педагогический университет (в настоящее время РГУ) им. С. А. Есенина. Работал учителем английского языка в средней школе. С 2009 года занимал различные должности в РГУ им. С. А. Есенина. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Последняя должность перед назначением — проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности РГУ им. С. А. Есенина.

Срок полномочий ректора вуза Андрея Минаева истёк 11 мая. В РГУ готовятся к выборам нового руководителя.