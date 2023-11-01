Среда, 1 ноября, 2023
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Обвиняемому в убийстве жены Александру Логунову вынесли приговор

7info7
Фото: Следком РФ

В среду, 1 ноября, обвиняемому в убийстве жены Елены рязанцу Александру Логунову вынесли приговор. Как сообщает ya62, его признали виновным в содеянном и назначили ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Сообщается, что по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») Логунову назначили девять лет колонии, по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. («Распространение порнографии») – три года. Путём частичного сложения сроков получилось 11 лет.

Кроме того, с Логунова взыскали 2 миллиона рублей в пользу тёщи Натальи Кошелевой.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней с момента оглашения.

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Муж Елены Александр даже прошёл испытание на детекторе лжи в программе Первого канала. Он заявлял, что не знает, что случилось с супругой. 15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась.

Труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области 7 октября. Там находится дача семьи Логуновых.

Чтобы подтвердить, что останки принадлежат Елене Логуновой, пришлось проводить генетическую экспертизу. 1 ноября мать Елены Наталия Кошелева написала, что Логунову предъявлено обвинение в убийстве её дочери.

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