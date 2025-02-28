Обвиняемого в двойном убийстве в рязанской квартире взяли под стражу

Жителя Рязани, обвиняемого в убийстве мужчины и женщины, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По ходатайству следователя Железнодорожного МСО, суд избрал в отношении 36-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Трагический инцидент произошёл 27 февраля. Обвиняемый в компании мужчины и женщины распивал спиртное. В ходе словесного конфликта гость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс собутыльникам ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина и женщина скончались на месте. Обвиняемый с места преступления скрылся.

На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.