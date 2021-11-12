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Пятница, 12 ноября, 2021
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Новый операционный стол получила ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой

7info7

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Новый операционный стол получила ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

Оборудование поступило в детский травмпункт. Специалисты здесь ежедневно сталкиваются с ушибами, растяжениями, переломами, вывихами, ранами.  В особенно сложных случаях пациентов госпитализируют, если же показаний для этого нет, детям оказывают помощь амбулаторно.

Для этого и требуется операционный стол в травмпункте: специалисты проводят здесь блокады, репозиции, обработку ран и другие манипуляции. В рамках программы модернизации первичного звена детская ОКБ получила новый операционный стол.

Он многофункционален, врач сам может выбирать, как расположить маленького пациента. Специалисты отметили удобство нового оборудования, поскольку уже используют его при оперативном лечении.

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