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В субботу в Рязанской области ожидается туман и гололедица

Елена Лобанова

Утром и в первой половине дня 28 ноября в Рязанской области ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Местами видимость составит 200-800 метров из-за тумана. При этом в отдельных районах области будет гололед и налипание мокрого снега. 

Сотрудники МЧС напоминают, что при снижении видимости затрудняется движение и увеличивается вероятность ДТП. 

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

  • Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
  • Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • Водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • Помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

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