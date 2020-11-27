В субботу в Рязанской области ожидается туман и гололедица

Утром и в первой половине дня 28 ноября в Рязанской области ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Местами видимость составит 200-800 метров из-за тумана. При этом в отдельных районах области будет гололед и налипание мокрого снега.
Сотрудники МЧС напоминают, что при снижении видимости затрудняется движение и увеличивается вероятность ДТП.
Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
- Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- Водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- Помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.
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