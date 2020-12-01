На улице Гагарина водитель на «Киа Рио» сбил 44-летнюю рязанку и скрылся с места ДТП

Утром в понедельник, 30 ноября, в горроще водитель на «Киа Рио» сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Происшествие случилось примерно в 7:15 возле дома №33 по улице Гагарина. По предварительной информации, водитель «Киа Рио» выезжал с прилегающей территории и сбил на регулируемом перекрестке 44-летнюю рязанку. В этот момент она переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Водитель же скрылся с места ДТП, — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают нарушителя.

Если вы стали очевидцем данного происшествия и обладаете какой-либо информацией о транспортном средстве, на котором был совершен наезд, обратитесь в дежурную часть ДПС ГИБДД по Рязанской области по адресу г. Рязань, ул. Лесная, 28 или по телефону: (4912) 29-74-54.