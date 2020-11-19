В пятницу, 27 ноября, в Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Полуфинальные игры пройдут в Рязанском дворце молодёжи.

За выход в финал будут бороться команды из Рязани, Орла, Калуги, Москвы, Луховиц и Апрелевки.

На сцену в этот вечер выйдут:

Сборная Рязани «По-братски»

«Псевдособаки» (Орёл)

«Красная цена» (Калуга)

«Три полоски МИСиС» (Москва)

«Чистосердечное признание» (Москва)

«Армия прекрасных половин» (Рязань)

«Апрелевские граммы» (Апрелевка)

«Кырстен Данц» (Луховицы).

По традиции завершат вечер гости из Высшей лиги КВН. Свой юмор рязанцам подарят финалисты Премьер-лиги 2020 года – команда «Улица Плеханова» (РЭУ им. Плеханова, Москва). Путёвку в Высшую лигу ребята получили после успешного выступления на Кубке мэра Москвы.

Начало игры в 19.00. Помните о санитарных нормах и захватите с собой маски!

Билеты можно приобрести на сайте RZN.KASSY.RU.