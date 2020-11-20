В Рязани обсудили опыт взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций

В пятницу, 20 ноября, в константиновском сельском доме культуры состоялась конференция по взаимодействию органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций.

На встрече присутствовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, руководители муниципальных органов власти, депутаты Рязанской областной думы, члены общественной палаты, представители НКО и ДОСААФ.

— Хочу сказать вам всем огромное «спасибо». Спасибо за то, что вы вместе с властью. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Это кажется, что мы вам оказываем поддержку, но мы же понимаем, что это для вас не самое главное. Ваша цель — помогать людям и развивать различные институты, — подчеркнула Жанна Фомина.

На встрече обсуждали взаимодействие власти с общественными организациями, дополнительные меры поддержки СО НКО, особенности работы во время пандемии, реализацию проектов в рамках 75-летия Победы. На конференции Игорь Митрофанов рассказал о жизни и значении преподобного Германа Аляскинского для Рязанской области. А Сергей Матвеев, житель Молькинского сельского поселения, поведал об успешном создании мемориала погибшим во времена ВОВ.

— Когда мы начали собирать деньги для реализации данного проекта, то жители нам не доверяли и не верили. Кто-то давал 200 рублей, кто-то 1000 рублей. Так мы и насобирали около 400 000 рублей. За небольшую сумму мы все-таки установили мемориал. После этого многие жители были приятно удивлены, так как они были уверены, что мы своруем эти деньги, — рассказал Сергей Матвеев.

На мероприятии отметили, что СО НКО активно участвует в становлении институтов гражданского общества, повышении доступности социальных услуг для населения.

— Всего в 2020 году финансовую поддержку получили 92 некоммерческие организации. Общая сумма, которую выделили на реализацию проектов, составляет 10 333,5 тыс. рублей. В результате в Рязанской области реализуются 120 социальных проектов, получивших поддержку за счет бюджетных средств, — заключила Жанна Фомина.