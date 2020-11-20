В Рязани обсудили опыт взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций

В пятницу, 20 ноября, в константиновском сельском доме культуры состоялась конференция по взаимодействию органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций.
На встрече присутствовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, руководители муниципальных органов власти, депутаты Рязанской областной думы, члены общественной палаты, представители НКО и ДОСААФ.
На встрече обсуждали взаимодействие власти с общественными организациями, дополнительные меры поддержки СО НКО, особенности работы во время пандемии, реализацию проектов в рамках 75-летия Победы. На конференции Игорь Митрофанов рассказал о жизни и значении преподобного Германа Аляскинского для Рязанской области. А Сергей Матвеев, житель Молькинского сельского поселения, поведал об успешном создании мемориала погибшим во времена ВОВ.
На мероприятии отметили, что СО НКО активно участвует в становлении институтов гражданского общества, повышении доступности социальных услуг для населения.