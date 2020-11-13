В «красной» зоне ОКБ начнут работать волонтеры

13 ноября Николай Любимов поддержал предложение первого зампредседателя областной думы Дмитрия Хубезова об открытии на базе ОКБ нового волонтерского проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Так, более 30 добровольцев из всех районов региона будут помогать врачам в «красной» и «зеленой» зонах. При этом они будут обучаться необходимым навыкам по мировым стандартам.

— Благодаря проекту мы сможем освободить медперсонал от таких функций, как транспортировка пациентов, передач от родственников, санитарная уборка помещений. А впоследствии эти добровольцы будут развивать и курировать аналогичное волонтерское направление в больницах своих муниципалитетов, — отметил Дмитрий Хубезов.

Николай Любимов, в свою очередь, заметил, что Рязанская область будет первой реализовывать такой проект.

— Надеюсь, что наш опыт будет успешным, и его будут перенимать другие регионы. Желаю вам успехов, — высказался губернатор.

Проект начнут реализовывать в ближайшее время.