В «красной» зоне ОКБ начнут работать волонтеры

13 ноября Николай Любимов поддержал предложение первого зампредседателя областной думы Дмитрия Хубезова об открытии на базе ОКБ нового волонтерского проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Так, более 30 добровольцев из всех районов региона будут помогать врачам в «красной» и «зеленой» зонах. При этом они будут обучаться необходимым навыкам по мировым стандартам.
Николай Любимов, в свою очередь, заметил, что Рязанская область будет первой реализовывать такой проект.
Проект начнут реализовывать в ближайшее время.