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В ДТП в Рязани пострадали двое взрослых и двое детей

7info

В результате ДТП в Дашково-Песочне в Рязани пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 2 декабря, в 18 часов у дома №100 на улице Большой. 34-летняя жительница Рязани, выезжая на автомобиле «Киа Рио» с прилегающей территории, столкнулась с ехавшим по главной дороге автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 32-летнего рязанца.

В ДТП получили травмы водитель «Шевроле» и трое его пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 3 и 5 лет. Им потребовалась помощь медиков. 

Обстоятельства аварии устанавливаются. 

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